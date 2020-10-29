В США сестры ударили ножом охранника магазина из-за просьбы надеть маску

В Иллинойсе (США) полиция задержала двух сестер по обвинению в покушении на убийство первой степени путем нанесения ножевых ранений охраннику магазина.
Сестры вошли в розничный магазин и вступили в словесную перепалку с 32-летним охранником.
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Мужчина сказал сестрам, что они должны носить маску и использовать дезинфицирующее средство для рук.
После чего 21-летняя Джессика Хилл ударила мужчину 27 раз ножом в спину, шею и руки. Ее сестра, 18-летняя Джейла Хилл, в этот момент держала жертву за волосы.
В полиции заявили, что состояние пострадавшего стабильное.
В Киеве иностранец жестоко убил повара ресторана
В Киеве гражданин Казахстана жестоко убил ножом повара местного ресторана.
Инцидент произошел на крыльце заведения.
Между мужчинами вспыхнула ссора, после чего посетитель набросился с оружием на работника ресторана. Он нанес ему ножевые ранения, от которых повар умер еще до приезда врачей.