В США сестры ударили ножом охранника магазина из-за просьбы надеть маску

В Иллинойсе (США) полиция задержала двух сестер по обвинению в покушении на убийство первой степени путем нанесения ножевых ранений охраннику магазина.

Сестры вошли в розничный магазин и вступили в словесную перепалку с 32-летним охранником.

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Мужчина сказал сестрам, что они должны носить маску и использовать дезинфицирующее средство для рук.

После чего 21-летняя Джессика Хилл ударила мужчину 27 раз ножом в спину, шею и руки. Ее сестра, 18-летняя Джейла Хилл, в этот момент держала жертву за волосы.

В полиции заявили, что состояние пострадавшего стабильное.

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