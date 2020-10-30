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Факты / Происшествия

Возле берегов Африки затонуло судно с мигрантами, погибли около 140 человек

Около 140 человек утонули в результате крушения судна с мигрантами возле берегов Сенегала (Африка).

На борту находились около 200 людей.

В Международной организации по миграции назвали это кораблекрушение самым смертоносным в 2020 году.

Читайте: У берегов Турции затонуло судно с мигрантами

Военно-морские силы Сенегала и местные рыбаки спасли 59 человек и достали из воды 20 тел. В организации призвали мировых лидеров бороться с торговлей людьми и незаконной миграцией, чтобы в будущем не допускать подобных трагедий.

Сенегал

Пропало судно

В сентябре в Тихом океане во время тайфуна пропало 100-метровое судно.

На его борту находились 43 человека и 5,8 тыс. коров.

Подробнее о кораблекрушении в Тихом океане читайте на Фактах ICTV.

Источник: Международная организация по миграции

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