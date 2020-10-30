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Факты / Происшествия

Распиливали газовый баллон: в оккупированной Горловке от взрыва погибли три человека

В оккупированной Горловке Донецкой области в результате взрыва погибли трое мужчин.

— В результате взрыва в районе поселка шахты 6/7 погибли три человека. Что конкретно взорвалось, пока не ясно, — говорится в сообщении.

Не проводя предварительных осмотров, местные специалисты так называемой ДНР выдвинули версии причастности украинских военнослужащих к гибели мужчин.

Взрыв в Горловке: от распила баллона погибло три человека

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В частности, были представлены версии артиллерийского обстрела с позиций ВСУ и удар с украинской дрона.

Однако впоследствии “мэр” Горловки Иван Приходько заявил, что следствие установило предварительную причину взрыва.

Выяснилось, что мужчины собрались для распила газового баллона, в результате чего и произошел взрыв.

Взрыв гранаты в квартире на Луганщине

В этот же день, 30 октября, в Рубежном Луганской области сын и отец пострадали в результате взрыва.

Выяснилось, что взрыв прогремел, когда мужчины пытались разобрать гранату.

61-летний мужчина и его 33-летний сын госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Источник: Интерфакс

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