Двое украинских военных погибло вследствие нарушения перемирия на Донбассе.

Украина инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе, заявили в украинской делегации в ТКГ.

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— Сегодня ночью боевики вели обстрелы, используя АГС и подствольные гранатометы. Погибли двое бойцов ООС, еще двое военных пострадали. Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ, — говорится в сообщении.

Гибель двух военных

30 октября вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня.

В полночь противник, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, дважды открывал прицельный огонь по позициям наших защитников неподалеку Водяного. Вследствие вражеского огня два украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.

Источник: Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе