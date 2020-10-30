В одном из сел на Харьковщине 9-летний мальчик игрался во дворе возле дома, бросил какой-то предмет в забор — в этот момент раздался мощный взрыв.

У ребенка травматическая ампутация правой кисти, рваные раны щеки, голени и левой кисти. Мальчика отвезли в больницу в Харьков.

Взрыв был действительно мощный, потому что люди в селе с перепугу выбежали на улицу.

Директор Центра экстренной медицины Харьковщины Виктор Забашта рассказал, что мальчик принес домой какие-то взрывчатые вещества — это со слов матери.

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А полиция до сих пор выясняет, что именно взорвалось, поскольку во дворе нашли целый склад старых патронов.

Соседи рассказывают, что мальчик любил играть спичками и часто приносил домой старые боеприпасы с военного полигона, расположенного за селом.

За увечья ребенка будут отвечать родители.

В Луганской области отец с сыном в квартире разбирали гранату, в какой-то момент раздался взрыв.

Оба госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.