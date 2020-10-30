Водителя Land Rover Юрия Назаренко, который устроил ДТП на Майдане Независимости в Киеве, задержали правоохранители.

Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

— Полицией задержан водитель Land Rover, 1954 года рождения, который сегодня на Майдане допустил наезд и сбил насмерть двух пешеходов и нанес травмы еще четверым, — заявил Геращенко.

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По его словам, виновник ДТП потерял сознание и утратил контроль за управлением автомобилем.

Также у Назаренко взяли кровь и мочу для экспертизы, которая должна показать не находился ли он под действием наркотических или лекарственных препаратов.

Тест драгером на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови.

Водителю грозит наказание по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил дородного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более человек) КК Украины.

Кроме того, Геращенко подчеркнул, что в правилах дорожного движения четко сказано, что запрещается руководить транспортным средством в болезненном состоянии, в состоянии утомления, а также находясь под воздействием лекарственных препаратов, снижающих скорость реакции и внимания.

— Если действительно этот водитель ранее перенес операцию и плохо себя чувствовал, то никто не мешал ему ездить на общественном транспорте, на такси или пользоваться услугами водителя. А так из-за него две семьи сегодня потеряли родных и близких. А четверо еще здоровых утром людей вынуждены лечиться в больницах, — добавил Антон Геращенко.

ДТП на Майдане Независимости

30 октября в центре Киева на Майдане Независимости произошло смертельное ДТП.

Водитель Land Rover въехал в толпу на Майдане Независимости, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил минимум четыре авто и остановился.

В результате аварии погибли два человека, еще троих госпитализировали.