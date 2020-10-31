PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Эвакуировали 150 человек: камера сняла мощный взрыв возле больницы в Челябинске

В российском Челябинске произошел взрыв в поликлинике городской больницы №2, вследствие чего пришлось эвакуировать 150 человек.

Пострадавших вследствие чрезвычайного происшествия нет, сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области.

Взрыв произошел после возгорания кислородной будки, установили спасатели МЧС России.

150 человек, которых эвакуировали после взрыва в поликлинике, временно разместили в здании стадиона.

Читайте: Распиливали газовый баллон: в оккупированной Горловке от взрыва погибли три человека

Взрыв газа в Киеве

28 октября в Киеве во время взрыва на Новодарницком коллекторе пострадали работники Киевводоканала.

Чрезвычайное происшествие произошло во время проведения плановых работ на коллекторе.

Фото: Mash

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх