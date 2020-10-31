Эвакуировали 150 человек: камера сняла мощный взрыв возле больницы в Челябинске

В российском Челябинске произошел взрыв в поликлинике городской больницы №2, вследствие чего пришлось эвакуировать 150 человек.

Пострадавших вследствие чрезвычайного происшествия нет, сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области.

Взрыв произошел после возгорания кислородной будки, установили спасатели МЧС России.

150 человек, которых эвакуировали после взрыва в поликлинике, временно разместили в здании стадиона.

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Взрыв газа в Киеве

28 октября в Киеве во время взрыва на Новодарницком коллекторе пострадали работники Киевводоканала.

Чрезвычайное происшествие произошло во время проведения плановых работ на коллекторе.

Фото: Mash