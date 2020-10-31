Переоделись в полицейских: под Сумами напали на кандидата в депутаты и его жену

В Сумской области двое злоумышленников, переодевшись в полицейских, совершили разбойное нападение на 48-летнего предпринимателя и его жену.
На момент совершения преступления потерпевший находился в статусе кандидата в депутаты городского совета г. Кролевец Сумской области.
Преступники ворвались в квартиру потерпевших, когда хозяин открыл дверь “работникам полиции”.
Угрожая пистолетом и ножом, разбойники стали требовать от супругов деньги и драгоценности.
Предприниматель и его жена осмелились оказать сопротивление, в ходе которого получили многочисленные телесные повреждения.
Шум от борьбы услышали соседи и вызвали полицию.
Правоохранители, оперативно прибывшие на место происшествия, задержали одного из злоумышленников, но его сообщник смог убежать. Впоследствии его задержали в Харькове.
Читайте: 60 тыс. взятки от предпринимателя: на Сумщине задержали двух полицейских
В Киевской области банда напала на предпринимателя
В июле в поселке Козин Киевской области банда ранее судимых мужчин ворвалась в дом местного предпринимателя ради ограбления.
Чтобы узнать, где хозяева прячут деньги и драгоценности, преступники связали жертв пластиковыми стяжками и пугали их физической расправой.