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Факты / Происшествия

Переоделись в полицейских: под Сумами напали на кандидата в депутаты и его жену

В Сумской области двое злоумышленников, переодевшись в полицейских, совершили разбойное нападение на 48-летнего предпринимателя и его жену.

На момент совершения преступления потерпевший находился в статусе кандидата в депутаты городского совета г. Кролевец Сумской области.

Преступники ворвались в квартиру потерпевших, когда хозяин открыл дверь “работникам полиции”.

Угрожая пистолетом и ножом, разбойники стали требовать от супругов деньги и драгоценности.

Предприниматель и его жена осмелились оказать сопротивление, в ходе которого получили многочисленные телесные повреждения.

Шум от борьбы услышали соседи и вызвали полицию.

Правоохранители, оперативно прибывшие на место происшествия, задержали одного из злоумышленников, но его сообщник смог убежать. Впоследствии его задержали в Харькове.

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Переоделись в полицейских: под Сумами напали на кандидата в депутаты и его жену

В Киевской области банда напала на предпринимателя

В июле в поселке Козин Киевской области банда ранее судимых мужчин ворвалась в дом местного предпринимателя ради ограбления.

Чтобы узнать, где хозяева прячут деньги и драгоценности, преступники связали жертв пластиковыми стяжками и пугали их физической расправой.

Источник: Нацполиция

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