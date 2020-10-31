В Волынской области 63-летнего отчима подозревают в изнасиловании 13-летней падчерицы.

По информации следствия, 63-летний мужчина надругался над девочкой, которая впоследствии родила от него ребенка.

Сейчас суд избрал подозреваемому в изнасиловании волынянину меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей.

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Досудебное расследование продолжается. В случае доказательства вины мужчине, согласно ч. 4 ст. 152 УК Украины за изнасилование лица, не достигшего 14 лет, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Изнасилование в Киевской области

В Вышгородском районе Киевской области 26-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю школьницу. Он был знаком со своей жертвой несколько месяцев.

Мужчина пришел к девочке в гости, пока матери не было дома, напоил ее и удовлетворил свои сексуальные потребности.

Источник: Волынская областная прокуратура