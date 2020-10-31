В Киеве на улице Мишуги, 3 упал строительный кран.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Сильные повреждения получил автомобиль, на который упал кран.

Из-за чрезвычайного происшествия движение транспорта на Мишуги было ограничено.















В Киеве строительный кран упал на оживленную улицу, повреждено авто / 4 фотографии

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В Киеве кран упал на мужчину

В январе 2020 года вследствие падения крана на металлобазе в Дарницком районе Киева погиб мужчина.

Погибшего, который находился в запрещенной зоне, прижало конструкцией крана к забору.