В одной из центральных кофеен Одессы посетитель зарезал девушку, которая работала в заведении баристой.

От нескольких ударов ножом жертва погибла мгновенно.

Правоохранители задержали подозреваемого мужчину 1973 года рождения на месте преступления, после чего отвезли его в Приморский отдел полиции для допроса.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.







В центре Одессы посетитель зарезал девушку-баристу / 2 фотографии

Отмечается, что нападение произошло в кофейне Black Milk на Базарной, 50.

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Убийство в одесской аптеке

Утром 23 сентября в Одессе в аптеке нашли окровавленное тело девушки-фармацевта, которой ночью нанесли ножевые ранения.

Тело жертвы обнаружила ее коллега, когда пришла на работу.

Как рассказала сотрудница аптеки, в торговом зале после нападения ничего не пропало.