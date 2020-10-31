В центре Одессы посетитель зарезал девушку-баристу

В одной из центральных кофеен Одессы посетитель зарезал девушку, которая работала в заведении баристой.
От нескольких ударов ножом жертва погибла мгновенно.
Правоохранители задержали подозреваемого мужчину 1973 года рождения на месте преступления, после чего отвезли его в Приморский отдел полиции для допроса.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.
Отмечается, что нападение произошло в кофейне Black Milk на Базарной, 50.
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Убийство в одесской аптеке
Утром 23 сентября в Одессе в аптеке нашли окровавленное тело девушки-фармацевта, которой ночью нанесли ножевые ранения.
Тело жертвы обнаружила ее коллега, когда пришла на работу.
Как рассказала сотрудница аптеки, в торговом зале после нападения ничего не пропало.