В воскресенье, 1 ноября, около 20.40 на улице Пулюя в Ивано-Франковске неизвестный злоумышленник устроил стрельбу и ранил двух мужчин.

В ответ один из раненых, который имел при себе травматический пистолет, сделал несколько выстрелов в сторону нападавшего.

Полиция задержала участников инцидента, всех троих госпитализировали.

На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Читайте: В Запорожье из винтовки стреляли в авто кандидата в депутаты







Двое раненых: в Ивано-Франковске мужчина стрелял в прохожих / 2 фотографии

Примерно за 10 минут до этого инцидента на улице Карпатской неизвестный также ранил девушку — вероятно стрелял из пистолета. Поэтому правоохранители устанавливают также его причастность и к этому событию.

Стрельба в Киеве

В октябре драка возле станции метро Черниговская в Киеве закончилась стрельбой.

Полиция задержали мужчину, который во время ссоры ранил своего оппонента. У 20-летнего пострадавшего – огнестрельное ранение кисти.