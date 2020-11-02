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Факты / Происшествия

Двое раненых: в Ивано-Франковске мужчина стрелял в прохожих

В воскресенье, 1 ноября, около 20.40 на улице Пулюя в Ивано-Франковске неизвестный злоумышленник устроил стрельбу и ранил двух мужчин.

В ответ один из раненых, который имел при себе травматический пистолет, сделал несколько выстрелов в сторону нападавшего.

Полиция задержала участников инцидента, всех троих госпитализировали.

На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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  • Стрілянина в Івано-Франківську
  • Стрілянина в Івано-Франківську
  • Стрілянина в Івано-Франківську
  • Стрілянина в Івано-Франківську
Двое раненых: в Ивано-Франковске мужчина стрелял в прохожих / 2 фотографии

Примерно за 10 минут до этого инцидента на улице Карпатской неизвестный также ранил девушку — вероятно стрелял из пистолета. Поэтому правоохранители устанавливают также его причастность и к этому событию.

Стрельба в Киеве

В октябре драка возле станции метро Черниговская в Киеве закончилась стрельбой.

Полиция задержали мужчину, который во время ссоры ранил своего оппонента. У 20-летнего пострадавшего – огнестрельное ранение кисти.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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