В городе Очаков Николаевской области 16-летний подросток обокрал магазин с мороженым. Он отжал роллеты окошка в киоске уличной еды и забрал 3 тыс. грн выручки.

Всего на его счету около 15 эпизодов краж и угонов. В частности, в полиции отметили, что подросток обокрал свою школу в Очакове, затем поджегши ее.

Подростка вызвали в отдел полиции, куда он прибыл с бабушкой. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 185 УК — кража с проникновением в помещение. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

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Обокрал магазин и поджег школу: в Очакове подростка задержали на краже в киоске / 2 фотографии

Накануне в Николаевской области задержали трех аферистов-воров, которые грабили пенсионеров. Правонарушители ездили по регионам Украины, где искали людей, которые им легко доверяли.

Они просили пенсионеров хранить их деньги за вознаграждение. Когда человек соглашался, злоумышленники оставляли ему фальшивые деньги и спрашивали о месте, где пенсионеры прячут собственные средства.