Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать ресторан в Киеве

Столичные правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать ресторан в Печерском районе Киева.
Неизвестный зашел в ресторан на бульваре Леси Украинки и начал угрожать персоналу, что подорвет заведение. Злоумышленником оказался 33-летний уроженец Ивано-Франковской области.
На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульных, следственно-оперативная группа районного управления полиции, взрывотехники и кинологи.
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По предварительной информации, у мужчины не обнаружено никаких взрывных устройств, однако правоохранители продолжают тщательную проверку помещения и прилегающую территорию.
Угроза взорвать ресторан
2 ноября, в 17.20 в центре Киева в кафе Печерского района неизвестный мужчина угрожал взорвать заведение.
Речь идет о заведении вареничная Катюша, который расположен по адресу бульвар Леси Украинки, 24.