Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать ресторан в Киеве

Столичные правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать ресторан в Печерском районе Киева.

Неизвестный зашел в ресторан на бульваре Леси Украинки и начал угрожать персоналу, что подорвет заведение. Злоумышленником оказался 33-летний уроженец Ивано-Франковской области.

На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульных, следственно-оперативная группа районного управления полиции, взрывотехники и кинологи.

Читайте: Не продали алкоголь: на АЗС в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату

По предварительной информации, у мужчины не обнаружено никаких взрывных устройств, однако правоохранители продолжают тщательную проверку помещения и прилегающую территорию.

Угроза взорвать ресторан

2 ноября, в 17.20 в центре Киева в кафе Печерского района неизвестный мужчина угрожал взорвать заведение.

Речь идет о заведении вареничная Катюша, который расположен по адресу бульвар Леси Украинки, 24.