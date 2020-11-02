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Факты / Происшествия

Смерть от угарного газа: в Хмельницком семья потеряла двоих детей

В Хмельницком двое детей умерли от отравления угарным газом.

Среди ночи в одной из многоэтажек в центре города членам целой семьи стало плохо из-за утечки газа.

Четырехлетний мальчик скончался на месте, его девятилетнего брата вместе с матерью доставили в реанимацию. Жизнь женщины удалось спасти, ребенка — нет. Отец не пострадал.

Читайте: Игрались со взрывчаткой: в Запорожье погиб ребенок, другой — травмирован

Жители дома обвиняют в трагедии газовиков, которые знали об ужасном состоянии системы, но не проводили никаких серьезных ремонтных работ.

В полиции по факту гибели двух детей открыли уголовное производство.

Смерть детей в огне

В марте в частном доме в Черновицкой области произошел пожар, который унес жизни троих несовершеннолетних.

В огне погибли дети 2013, 2014 и 2017 годов рождения.

Подробнее о гибели детей при пожаре читайте на Фактах ICTV.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Pixabay

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