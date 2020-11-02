В Хмельницком двое детей умерли от отравления угарным газом.
Среди ночи в одной из многоэтажек в центре города членам целой семьи стало плохо из-за утечки газа.
Четырехлетний мальчик скончался на месте, его девятилетнего брата вместе с матерью доставили в реанимацию. Жизнь женщины удалось спасти, ребенка — нет. Отец не пострадал.
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Жители дома обвиняют в трагедии газовиков, которые знали об ужасном состоянии системы, но не проводили никаких серьезных ремонтных работ.
В полиции по факту гибели двух детей открыли уголовное производство.
Смерть детей в огне
В марте в частном доме в Черновицкой области произошел пожар, который унес жизни троих несовершеннолетних.
В огне погибли дети 2013, 2014 и 2017 годов рождения.
Подробнее о гибели детей при пожаре читайте на Фактах ICTV.