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Факты / Происшествия

Стрельба возле синагоги в Вене — первое видео

В центре Вены неизвестные открыли стрельбу. По предварительной информации, погибли семь человек.

Столкновение произошло вблизи синагоги, ресторана и еврейского центра. Правоохранители не исключают версию теракта.

По предварительной информации, один из нападавших подорвал себя, но у него есть сообщники. Полиция работает на месте инцидента.

Читайте: МВД Австрии не исключает версию теракта в Вене — СМИ

Стрельба в Вене

Первое сообщение о стрельбе в Вене поступило около 21.30 по киевскому времени. Чрезвычайное происшествие случилось вблизи площади Шведенплатц.

Полиция оцепила район и проводит операцию по задержанию преступников.

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