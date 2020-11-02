В центре Вены неизвестные открыли стрельбу. По предварительной информации, погибли семь человек.
Столкновение произошло вблизи синагоги, ресторана и еврейского центра. Правоохранители не исключают версию теракта.
По предварительной информации, один из нападавших подорвал себя, но у него есть сообщники. Полиция работает на месте инцидента.
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Стрельба в Вене
Первое сообщение о стрельбе в Вене поступило около 21.30 по киевскому времени. Чрезвычайное происшествие случилось вблизи площади Шведенплатц.
Полиция оцепила район и проводит операцию по задержанию преступников.