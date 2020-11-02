Во Львове 89-летняя женщина и ее 14-летняя внучка задержали грабителя в квартире до прибытия сотрудников полиции.

— В одну из квартир проник злоумышленник. В это время в доме находились 89-летняя женщина и ее внучка в возрасте 14 лет. Незнакомец увидел их, однако, несмотря на это, завладел кошельком с деньгами и продолжал искать ценные вещи, — рассказали в ГУ НП в Львовской области.

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В это время бабушка с внучкой незаметно вышли из квартиры и закрыли входную дверь снаружи, после чего сообщили о происшествии в полицию.

Злоумышленника задержали полицейские. Ему грозит наказание по ч. 3 ст. 186 (Грабеж) УК Украины — лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.