В больницу в Новой Одессе вечером 2 ноября привезли с тяжелыми ожогами женщину и двух детей — годовалую девочку и 15-летнего мальчика.

Муж был пьяный, когда она вернулась с дочкой от матери. Начал цепляться — почему так долго в гостях. Однако от претензий она отмахнулась и с ребенком на руках пошла варить кашу.

В этот момент мужчина плеснул в них кислотой. На крик прибежал старший сын, пытался защитить маму и сестренку. Ему тоже досталось от отца.

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Несмотря на боль, мальчик смог вызвать скорую. Врачи констатировали — у детей примерно 6% ожогов тела, у матери — 20%. Девочку ввели в состояние искусственной комы. Впереди у всех многочисленные операции по пересадке кожи.

А мужчина после совершенного просто убежал, решил спрятаться на работе, где его быстро нашли.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Знакомые рассказывают, что семья была в целом нормальная, муж хорошо зарабатывал, но счастье омрачали его ревность и алкоголь.

Оказалось, что он планировал преступление, поскольку бутылку с кислотой заранее спрятал на балконе.

В Киеве женщина порезала своего знакомого

В Святошинском районе Киева в конце октября 39-летняя женщина из-за ревности порезала своего знакомого и оставила его за дверью квартиры.

Мужчина в больнице с тяжелыми колото-резаными ранами.

Как выяснилось, вместе они употребляли алкогольные напитки, затем на почве ревности возникла ссора, которая переросла в драку.