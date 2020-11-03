В Черновицкой области работники Департамента уголовного розыска задержали злоумышленника, который совершал кражи с проникновением в дома, жители которых праздновали свадьбу.

Вор отслеживал и выбирал квартиру хозяев свадеб или тех, кто был гостем на банкете.

— 2 ноября в ходе реализации наработанных материалов в Черновицкой области задержан злоумышленник, который осуществлял квалифицированные кражи с проникновением. Злоумышленник к совершению преступлений готовился “ответственно”. Подыскивал дома в дневное время, передвигаясь на автомобиле, и совершал преступления в вечерний период времени, пользуясь электромопедом, — сообщает Департамент уголовного розыска.

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Оперативники задержали мужчину сразу после совершения очередного преступления. Во время обыска был изъят ряд вещественных доказательств, в частности похищенные ценности, денежные средства, орудия взлома.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов установили причастность к совершению пяти преступлений только на территории Черновицкой области.

Вору сообщено о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения — содержание под стражей.

Кражи в Украине

На Харьковщине задержали мужчину, который подозревается в совершении серии краж из храмов на всей территории Украины.

По данным полиции, 31-летний мужчина совершил семь преступлений в разных регионах страны. Злоумышленник проникал в храмы и похищал оттуда иконы, книги и другие ценные вещи. Все награбленное харьковчанин продал через интернет.

Источник: Департамент уголовного розыска