Из-за угрозы стрельбы в Вене силовиков перевели в режим ожидания. Они будут охранять посольства и значимые объекты города. Кроме того, это поможет им оперативно отреагировать на возможное обострение ситуации.

По информации СМИ, правоохранителям удалось задержать четырех злоумышленников. Официальные представители страны пока не сделали по этому поводу никаких заявления.

Также журналисты сообщают о 15 людях, которые находятся в больницах. Ранее стало известно о семи погибших, власти подтвердили гибель только троих людей.

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Местных жителей призывают сохранять спокойствие и без лишней надобности не выходить на улицы.

Стрельба в Вене

2 ноября вечером неизвестные открыли огонь неподалеку синагоги на площади Шведенплатц в Вене.

После происшествия полиция объявила о начале спецоперации и охоте на злоумышленников.

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Источник: Kurier