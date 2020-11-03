Киевлянка разыскала пса, которого потеряла 11 лет назад.

Впервые она нашла животное в столичном Гидропарке, но во время одной из прогулок любимец потерялся.

Женщина долго его искала, пока не выяснила, что он попал к волонтерам, которые передали его новому владельцу в Белой Церкви.

Читайте: Насилие, финансы и уроки с детьми: какие проблемы возникают у женщин на карантине

Забрать пса женщине не разрешили. У новых владельцев он жил долгое время, пока не умер его хозяин. Жена умершего была менее мягкой с животным. Она часто била пса и морила его голодом. На женщину заявили соседи, полиция составила админпротокол, а животное изъяли волонтеры.

Они рассказали историю животного в сети, где ее прочитала бывшая владелица. Она сразу узнала любимца и снова забрала его к себе.

Животное охотно вернулось к первой хозяйке.

Бешеный кот в Ровенской области

В Ровенской области несколько сел отправили на карантин из-за бешеного кота.

Бешенством домашнее животное заразилось от лисы.

Подробнее о ситуации с бешеным котом в Ровенской области читайте на Фактах ICTV.