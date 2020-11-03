Киевлянка разыскала пса, которого потеряла 11 лет назад.
Впервые она нашла животное в столичном Гидропарке, но во время одной из прогулок любимец потерялся.
Женщина долго его искала, пока не выяснила, что он попал к волонтерам, которые передали его новому владельцу в Белой Церкви.
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Забрать пса женщине не разрешили. У новых владельцев он жил долгое время, пока не умер его хозяин. Жена умершего была менее мягкой с животным. Она часто била пса и морила его голодом. На женщину заявили соседи, полиция составила админпротокол, а животное изъяли волонтеры.
Они рассказали историю животного в сети, где ее прочитала бывшая владелица. Она сразу узнала любимца и снова забрала его к себе.
Животное охотно вернулось к первой хозяйке.
Бешеный кот в Ровенской области
В Ровенской области несколько сел отправили на карантин из-за бешеного кота.
Бешенством домашнее животное заразилось от лисы.
Подробнее о ситуации с бешеным котом в Ровенской области читайте на Фактах ICTV.