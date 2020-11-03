В результате теракта в Вене (Австрия) погибли три человека.

Террористы расстреляли двух случайных прохожих. Мужчина умер на месте трагедии, а женщина скончалась в больнице.

Также в результате стрельбы погиб один полицейский.

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Полиция Австрии заявила, что одного стрелка ликвидировали, еще четверых задержали. Однако поиски еще одного террориста продолжаются.

Правоохранители установили личность ликвидированного стрелку — он был сторонником ИГИЛ. В его квартире нашли взрывчатку. Сейчас полиция проверяет его окружение.

трельба в Вене

2 ноября в Вене произошла стрельба возле синагоги. В результате этого погибли три человека.

Джихадисты заявили о своей причастности к нападениям в Вене.

Антитеррористическая операция в городе продолжается.

Власти страны просят жителей не покидать свои дома. Школы в Вене 3 ноября будут закрыты.