Проломленный череп и кровь на стенах: в Днепре пьяный подросток жестоко убил мужчину

В Днепре во время пьяного застолья 17-летний парень до смерти забил хозяина дома.

После приезда правоохранителей соседи не могли узнать убитого мужчину, потому что к утру все лицо затекло кровью.

— Чуть не потеряла сознание. Бедный Леша, вся комната — стены, пол, двери — все было в крови. Это был замечательный человек, совсем неконфликтный, — поделилась одна из знакомых мужчины.

34-летний Алексей работал водителем, был образцовым отцом и мужем. Но недавно его бросила жена, которая также забрала маленького сына и автомобиль — единственный источник заработка.

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Соседи рассказали, что именно после этого мужчин начал выпивать: почти каждый день к нему домой приходили случайные знакомые, чтобы устроить очередное застолье.

— Во время употребления спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес удары по голове металлическим фонариком, после этого скрывался у своих родственников. Парню объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства. Никаких показаний против себя он не предоставляет, — отметила пресс-секретарь полиции Днепропетровщины Анна Старчевская.

Сейчас несовершеннолетний находится в СИЗО: мотивы такого жестокого поступка объяснять отказывается.

Если суд докажет вину парня, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Избиение женщины в Днепре

В конце июля в центре Днепра пьяный мужчина жестоко избил свою девушку, тогда как очевидцы просто шли мимо и никак не реагировали на драку.

Видео избиения быстро стало вирусным и распространилось в соцсетях.

Оказывается, это было “выяснения отношений” двух сожителей, которые выпивали с самого утра.

Как рассказали знакомые пары, мужчина брал ее за руку и просил пойти домой спать, а женщина отказывалась.