Обновлено в 19.25. На станции Крещатик не нашли взрывоопасных предметов — она работает в обычном режиме.

Увага! Станцію «Хрещатик» перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станцію та пересадку відчинено для пасажирів. Метрополітен працює у звичайному режимі!

18.31. Станцию столичного метрополитена Крещатик закрыли на пересадку, а также на вход и выход.

Поступил анонимный звонок о минировании.

В настоящее время проводится проверка.

Читайте: В Днепре третьеклассница “заминировала” школу, родителям грозит штраф

Увага!

Станцію «Хрещатик» та пересадку зачинено на вхід та вихід.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування!

Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки. Опубликовано КП “Київський метрополітен” Вторник, 3 ноября 2020 г.

Минирование объектов в Киеве

Полиция в Киеве почти ежедневно получает сообщения о минировании ТРЦ и станций метро. А в последний раз, 1 ноября, правоохранители получили три анонимных звонка о минировании объектов на территории Печерского района, в частности моста Патона.

Из-за этого движение по мосту было ограничено, правоохранители проводили проверку.

Никаких опасных предметов они не обнаружили и в тот же день задержали подозреваемого — 27-летнего жителя Черниговской области, который не смог объяснить свой поступок, поскольку был очень пьян.