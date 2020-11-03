В Анталии перевернулся катер с туристами: один человек погиб

В Анталии перевернулся катер с туристами на борту. В результате происшествия погиб один человек.
Всего на катере находились 30 пассажиров. Лодка плыла в 50-100 метрах от побережья вокруг пещеры Фосфорлу.
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Спасательная операция продолжается.
Телевидение HaberTurk показало перевернутую лодку и катеры береговой охраны, которые доставляют людей в безопасное место.
Пропало судно
В сентябре в Тихом океане во время тайфуна пропало 100-метровое судно.
На его борту находились 43 человека и 5,8 тыс. коров.
Подробнее о кораблекрушении в Тихом океане читайте на Фактах ICTV.