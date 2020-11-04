Как на Тернопольщине отчим силой воспитывал пасынка

В Тернопольской области правоохранители задержали мужчину, который сильно избил своего 4-летнего пасынка. Ребенка госпитализировали.
— Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый переломом ноги, множественные ссадины лица, шеи, обеих ног и рук — все это последствия воспитания отчимом своего 4-летнего пасынка. Ребенка с телесными повреждениями средней тяжести госпитализировали в больницу, — рассказали в ГУ НП в Тернопольской области.
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По словам мужчины, ребенок сильно капризничал и не слушался. Успокоить мальчика он решил силой. Мужчина бил ребенка по голове и телу, а потом взял малыша на руки и бросил на пол.
— Спасти ребенка от побоев пыталась мама. Однако муж ее не подпускал к сыну, отталкивал и продолжал воспитания силой. В какой-то момент женщина выхватила мальчика и убежала с ним к соседке. Уже оттуда вызвала скорую и полицию, — отметили в полиции.
Отчиму грозит наказание по ст. 122 УК Украины.
В Николаеве мужчина облил химвеществом всю семью
В Николаеве 31-летний мужчина облил химическим веществом всю свою семью — 33-летнюю сожительницу и двоих детей, 15-летнего мальчика и годовалую девочку.
Местный житель вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, между ним и женщиной возникла ссора, во время которой мужчина взял бутылку с химическим веществом и облил жидкостью сожительницу и ее детей.