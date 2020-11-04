PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Бил по голове и бросал на пол: как на Тернопольщине отчим воспитывал пасынка

В Тернопольской области правоохранители задержали мужчину, который сильно избил своего 4-летнего пасынка. Ребенка госпитализировали.

— Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый переломом ноги, множественные ссадины лица, шеи, обеих ног и рук — все это последствия воспитания отчимом своего 4-летнего пасынка. Ребенка с телесными повреждениями средней тяжести госпитализировали в больницу, — рассказали в ГУ НП в Тернопольской области.

Читайте: Избивал и резал лицо: на Харьковщине мужчина едва не убил жену из-за ревности

По словам мужчины, ребенок сильно капризничал и не слушался. Успокоить мальчика он решил силой. Мужчина бил ребенка по голове и телу, а потом взял малыша на руки и бросил на пол.

— Спасти ребенка от побоев пыталась мама. Однако муж ее не подпускал к сыну, отталкивал и продолжал воспитания силой. В какой-то момент женщина выхватила мальчика и убежала с ним к соседке. Уже оттуда вызвала скорую и полицию, — отметили в полиции.

Отчиму грозит наказание по ст. 122 УК Украины.

  • Как на Тернопольщине отчим силой воспитывал пасынка
  • Как на Тернопольщине отчим силой воспитывал пасынка
  • Как на Тернопольщине отчим силой воспитывал пасынка
  • Как на Тернопольщине отчим силой воспитывал пасынка
  • Как на Тернопольщине отчим силой воспитывал пасынка
  • Как на Тернопольщине отчим силой воспитывал пасынка
Бил по голове и бросал на пол: как на Тернопольщине отчим воспитывал пасынка / 3 фотографии

В Николаеве мужчина облил химвеществом всю семью

В Николаеве 31-летний мужчина облил химическим веществом всю свою семью — 33-летнюю сожительницу и двоих детей, 15-летнего мальчика и годовалую девочку.

Местный житель вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, между ним и женщиной возникла ссора, во время которой мужчина взял бутылку с химическим веществом и облил жидкостью сожительницу и ее детей.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка