В Одессе 47-летний мужчина зарезал 28-летнюю баристу — убийца нанес ей удар ножом прямо в сердце.

Перед смертью девушка умоляла о помощи.

На крики жертвы прибежала прохожая, однако ей не удалось предотвратить трагедию. Кроме того, она сама едва не пострадала.

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Женщина позвала других людей. Охранник и еще двое прохожих задержали и обезвредили убийцу, после чего вызвали полицию.

Нападавший свой поступок объяснить не смог. У погибшей баристы остался семилетний ребенок.

Убийство баристы в Одессе

Жестокое убийство баристы в Одессе произошло в конце октября. Об этом сообщили представители Нацполиции в Одесской области.

Убийцу задержали. Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины.

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.