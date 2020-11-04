PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Перед смертью умоляла о помощи: подробности убийства баристы в Одессе

В Одессе 47-летний мужчина зарезал 28-летнюю баристу — убийца нанес ей удар ножом прямо в сердце.

Перед смертью девушка умоляла о помощи.

На крики жертвы прибежала прохожая, однако ей не удалось предотвратить трагедию. Кроме того, она сама едва не пострадала.

Читайте: В Одесской области мужчина спросонья зарезал родного брата

Женщина позвала других людей. Охранник и еще двое прохожих задержали и обезвредили убийцу, после чего вызвали полицию.

Нападавший свой поступок объяснить не смог. У погибшей баристы остался семилетний ребенок.

Убийство баристы в Одессе

Жестокое убийство баристы в Одессе произошло в конце октября. Об этом сообщили представители Нацполиции в Одесской области.

Убийцу задержали. Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины.

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Источник: Надзвичайні новини

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка