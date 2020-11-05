PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Контрольная закупка: в Киеве полицейского задержали на сбыте амфетамина

В Киеве старший оперуполномоченный отдела по борьбе с преступлениями ГУ НП в Киеве наладил канал сбыта наркозависимым людям психотропного вещества амфетамин за 400 грн за грамм.

В ходе расследования правоохранители провели две контрольные закупки.

Читайте: Оружие, наркотики и рейдерство: СБУ разоблачила банду, которую финансировал нардеп

После чего 5 ноября полицейского задержали.

Злоумышленнику грозит показания по ч. 2 ст. 307 УК Украины.

  • В Киеве полицейского задержали на сбыте амфетамина
  • В Киеве полицейского задержали на сбыте амфетамина
Контрольная закупка: в Киеве полицейского задержали на сбыте амфетамина / 1 фотография

Транзит наркотиков в крахмале

В Одессе Служба безопасности Украины заблокировала транзит 750 кг психотропного вещества каптагон. Двое граждан Украины пытались переправить наркотик в страну Персидского залива.

Перед этим они предварительно замаскировали товар в пакет с крахмалом.

Источник: Прокуратура Киева

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка