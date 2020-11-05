В Киеве полицейского задержали на сбыте амфетамина

В Киеве старший оперуполномоченный отдела по борьбе с преступлениями ГУ НП в Киеве наладил канал сбыта наркозависимым людям психотропного вещества амфетамин за 400 грн за грамм.
В ходе расследования правоохранители провели две контрольные закупки.
Читайте: Оружие, наркотики и рейдерство: СБУ разоблачила банду, которую финансировал нардеп
После чего 5 ноября полицейского задержали.
Злоумышленнику грозит показания по ч. 2 ст. 307 УК Украины.
Транзит наркотиков в крахмале
В Одессе Служба безопасности Украины заблокировала транзит 750 кг психотропного вещества каптагон. Двое граждан Украины пытались переправить наркотик в страну Персидского залива.
Перед этим они предварительно замаскировали товар в пакет с крахмалом.