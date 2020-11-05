В Киеве старший оперуполномоченный отдела по борьбе с преступлениями ГУ НП в Киеве наладил канал сбыта наркозависимым людям психотропного вещества амфетамин за 400 грн за грамм.

В ходе расследования правоохранители провели две контрольные закупки.

Читайте: Оружие, наркотики и рейдерство: СБУ разоблачила банду, которую финансировал нардеп

После чего 5 ноября полицейского задержали.

Злоумышленнику грозит показания по ч. 2 ст. 307 УК Украины.

Контрольная закупка: в Киеве полицейского задержали на сбыте амфетамина / 1 фотография

Транзит наркотиков в крахмале

В Одессе Служба безопасности Украины заблокировала транзит 750 кг психотропного вещества каптагон. Двое граждан Украины пытались переправить наркотик в страну Персидского залива.

Перед этим они предварительно замаскировали товар в пакет с крахмалом.