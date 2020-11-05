В селе на Львовщине собака набросился на двухлетнего мальчика. Соседи услышали грозный лай, а затем детские крики.

Первым на помощь бросился дедушка мальчика — Иван. Он увидел, как овчарка повалила ребенка за землю и грызла ее.

Однако одной команды хватило, чтобы пес ушел.

Несмотря на то, что мальчика быстро освободили из пасти собаки, он сильно пострадал. Родители повезли сына в больницу, но боялись, что во Львове из-за пробок потеряют драгоценное время. Поэтому обратились к патрульным, которые дежурили на въезде в город.

Мальчика сразу же госпитализировали в реанимацию. Он получил огромную скальпированную рану головы.

— Ребенок поступил в состоянии шока. Вы сами понимаете: когда у ребенка наполовину скальп снят с головы. Ребенок сразу поступил в реанимационное отделение, где предоставлялась соответствующая помощь, — рассказала руководитель больницы Охматдет Львовщины Александра Бурда.

Родные мальчика говорят, что ребенок сам спровоцировал собаку — об этом рассказали сестры ребенка. Овчарка живет в семье уже много лет и владельцы уверяют, что ни разу собака не проявлял агрессии к людям.

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Сейчас мальчик находится в больнице. Медики говорят, что раны будут заживать еще долго.

Нападение в Донецкой области

В Донецкой области в городе Селидово двухлетнего ребенка покусала домашняя собака.

Мальчик в тяжелом состоянии на военном вертолете был доставлен в больницу города Днепр.

Ребенка покусала собака во время празднования его дня рождения. Во дворе на мальчика напала собака, когда родители находились в доме.