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Последний из группы Бергмана: СБУ задержала боевика “ЛНР”

Служба безопасности Украины задержала экс-участника диверсионной группы террористической организации “ЛНР”, который причастен к подрыву ряда объектов инфраструктуры на Донбассе.

— В июне-июля 2014 года житель Северодонецка входил в состав диверсионной группы “Бергмана” (“Немца”). Эта группировка подорвала пять мостов в Луганской и Донецкой областях, еще четыре — заминировали, — рассказали в СБУ.

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В пресс-службе ведомства отметили, 2018-2020 годах оперативники СБУ задержали активных участников группы и ликвидировали несколько схронов. Одному террористу удавалось шесть лет скрываться в России.

Оперативники установили, что злоумышленник планирует прибыть в Луганскую область по личным делам, где его и задержали.

  • Последний из группы Бергмана: СБУ задержала боевика
  • Последний из группы Бергмана: СБУ задержала боевика
  • Последний из группы Бергмана: СБУ задержала боевика
  • Последний из группы Бергмана: СБУ задержала боевика
Последний из группы Бергмана: СБУ задержала боевика “ЛНР” / 2 фотографии

Задержание боевика

26 октября СБУ задержала боевика так называемой ЛНР.

Мужчина воевал против украинских военных с 2014 года.

Он находился в общегосударственном розыске.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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