Получил четыре удара в грудь: в Киеве сожительница порезала мужчину из-за ревности

В Киеве сожительница нанесла четыре раны ножом мужчине. Свою вину она сразу отрицала.

Женщина рассказывала, что якобы слышала, как ее любимый с кем-то ругался в подъезде. Когда же она вышла посмотреть, что там происходит, то окровавленный мужчина уже лежал возле лифта.

Но когда правоохранители нашли окровавленный нож, то женщина призналась, что это она порезала мужчину. В полиции сообщили, что пара распивала алкоголь в квартире пострадавшего. После этого между ними возникла ссора из-за ревности. Женщина взяла в руки кухонный нож и ударила им сожителя в грудь.

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39-летнюю женщину уже посадили в СИЗО. Пострадавший сейчас в больнице, в отделении интенсивной терапии. Медики пока не гарантируют, что мужчина выживет.

В Запорожской области мальчик ножом убил отца

В Запорожской области во время семейной ссоры супругов 10-летний мальчик ударил ножом своего отца и он умер от полученного ранения.

Работники полиции выяснили, что глава семейства злоупотреблял спиртными напитками и прибегал к домашнему насилию.