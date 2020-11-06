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Факты / Происшествия

“Минирование” метро Майдан Независимости: станцию открыли для пассажиров

Обновлено в 19.02. Станция Майдан Независимости и пересадка на станцию Крещатик открыты для пассажиров. Метрополитен работает в обычном режиме.

В Киеве станцию Майдан Независимости закрывали на вход и выход, не работала также пересадка. Поезда проезжали мимо станции.

В метрополитен поступил анонимный звонок о заминировании.

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Информация об открытии станции была опубликована после завершения проверки.

Минировании Льва Толстого

5 ноября в Киеве станцию метро Площадь Льва Толстого закрыли для пассажиров в связи с анонимным сообщением о заминировании.

Станцию и пересадку на Дворец спорта открыли для пассажиров через 30 минут — информация не подтвердилась.

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