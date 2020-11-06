В Харькове будут судить руководство “центра реабилитации”, где силой удерживали людей

Харьковская областная прокуратура передала обвинительный акт в суд в отношении руководителя центра, в котором под видом платной реабилитации алко- и наркозависимых, силой удерживали людей и били их за попытку бежать.

По данным прокуратуры, мужчине и его подчиненному инкриминируется ст.146 (Незаконное лишение свободы, совершенное в отношении нескольких лиц, которое сопровождалось причинением физических страданий) УК Украины. Злоумышленникам грозит ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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— В ходе досудебного расследования установлено, что на территории Харьковского региона под эгидой протестантской религиозной общины функционировал центр платной реабилитации для алко- и наркозависимых. Медицинские лицензии и специальное оборудование отсутствовали. Во время прохождения так называемой реабилитации, людей, находившихся в центре, принудительно удерживали в помещении, — говорится в сообщении.

Пострадавших ограничивали в праве свободного передвижения, не позволяли общаться с близкими и родственниками, а руководство изымало у пациентов центра деньги, документы, мобильные телефоны, а тех, кто пытался бежать, били.

Во время проведения санкционированных обысков были освобождены семь человек. Все они признаны потерпевшими в уголовном производстве.

Содержание людей силой

В июле в Скадовском районе разоблачили мужчину, который силой удерживал в сарае 13 человек, приехавших на заработки из центральных и западных областей, и заставлял их бесплатно работать по 15 часов в поле.

Он сдавал людей в аренду местным фермерам, а заработанные ими деньги забирал себе. Полиция узнала об этом от двух работников, которым удалось скрыться.

Источник: Харьковская областная прокуратура