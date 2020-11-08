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Факты / Происшествия

Сигнал о минировании: станция метро Крещатик в Киеве закрыта

Вечером 8 ноября станция киевского метро Крещатик и пересадка закрыты на вход и выход.

Поступил анонимный звонок о минировании.

Информацию об открытии станции в метрополитене обещают опубликовать сразу после завершения проверки.

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Регулярное “минирование” метро в Киеве

Пока Верховная Рада рассматривает предложение Кабинета министров Украины об усилении ответственности для лиц, сообщающих заведомо ложную информацию об угрозе безопасности граждан, “минеры” регулярно звонят в метро.

С начала ноября киевскую подземку уже дважды минировали, 6 ноября правоохранители искали взрывчатку на станции Майдан Независимости, а 3 ноября проверяли “минирование” станции Крещатик.

Фото: Dreamstime

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