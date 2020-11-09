Азербайджан заявил об отступлении армянской армии с части позиций в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении оставляют позиции на Ходжавендском направлении в Нагорном Карабахе.

Азербайджанская армия продолжает наступление вглубь территории конфликта, отметили в ведомстве.

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— На этом направлении фронта нанесен урон огнем по позициям противника. Противник, понес большие потери, убежал, оставив некоторые рубежи, — заявили в министерстве.

Реакция Армении

Представитель Армении Шушан Степанян заявила, что на фронте напряженная ситуация. Информацию об уходе войск представитель Минобороны не подтвердила.

— На юго-восточном направлении заметили конвой противника, в направлении которого открыли точечный огонь. В результате противник понес потери в живой силе и технике. Подразделения обороны Арцаха уверенно выполняют боевые задачи, — заявила она.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль Шуши — ключевого города в Нагорном Карабахе.

Шуша расположена в 11 километрах от столицы непризнанной Карабахской республики Степанакерта.

В Армении не подтверждают заявление президента Азербайджана.

Источник: Минобороны Азербайджана, Shushan Stepanyan