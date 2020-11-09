ДТП в Харькове: виновника аварии взяли под стражу с залогом в 10 млн грн

В Харькове избрали меру пресечения водителю, который устроил масштабную аварии на проспекте Науки.

Киевский районный суд избрал меру пресечения — содержание под стражей на 60 суток с правом внесения залога 10 млн. 510 тыс. грн.

В субботу, 7 ноября, ДТП в Харькове на перекрестке пр. Науки и ул. Космическая совершил 22-летний гражданин Египта, находившийся за рулем Volkswagen Passat.

Парень совершил наезд на островок безопасности, где стояли четыре пешехода, трое из которых срочно госпитализировали в больницу.

Врачи сообщили, что пешеходы получили травмы различной степени тяжести, закрытые переломы, закрытые черепно мозговые травмы и ушибы.

Установлено, что жертвами водителя-иностранца стали 48-летний мужчина, 10-летний мальчик и женщина в возрасте около 50 лет.