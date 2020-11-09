В Киеве две пассажирки трамвая устроили драку в салоне общественного транспорта. Женщины таскали друг друга за волосы и одежду. Причиной драки стало отсутствие масок.

Людям удалось разнять женщин и развести их по разным сторонам вагона. Видео инцидента опубликовал Telegram канал Kievmap.

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Из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса, пассажиры должны находиться в салоне общественного транспорта в масках. Более того, недавно Верховная Рада ввела новый штраф за отсутствие масок в общественных местах.

Вот у одной из женщин маски и не было, из-за чего и возник конфликт.

В полиции Киева отметили, что им не поступали заявления от пострадавших или врача (который мог снимать побои, — Ред.), поэтому прокомментировать ситуацию не могут.

Нападение на полицейского в метро

В Киеве пассажир метрополитена напал на полицейского, ибо он сделал ему замечание за отсутствие защитной маски.

Инцидент произошел на станции метро Славутич. Мужчина зашел на платформу без средства защиты. После получения замечания от полицейского, он достал газовый баллончик и брызнул ему в глаза.