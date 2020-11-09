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Факты / Происшествия

Резня в Кривом Роге: как злоумышленник объясняет свой поступок и почему называет себя Осирисом

Нападение мужчины с ножом на людей в Кривом Роге местные жители характеризуют как нечто похожее на триллер со сценами чрезмерного зверского насилия.

29-летнего злоумышленника, от рук которого погибли двое мужчин и еще восемь человек пострадали, оперативно задержали. Им оказался местный житель Тарас Усенко, который себя называет Осирисом — древнеегипетским богом загробной жизни. А на вопрос, где он проживает, отвечает, что в аду.

Когда же у мужчины спросили, с какой целью он находился на месте преступления, то он ответил, чтобы показать людям, что они тоже в аду.

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Сейчас пострадавшие во время нападения находятся в больнице. Однако, как выяснится позже, жертвами Усенко должны были стать еще 15 человек. Имена нашли в его так называемой тетради смерти, которую полицейские нашли у убийцы просто в кармане.

В суде подозреваемый свою личность не признает и снова настаивает, что его зовут Осирис, и действовал он по приказу сверху.

В то же время вечером 9 ноября суд избрал меру пресечения 29-летнему Усенко. Его взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Источник: Надзвичайні новини

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