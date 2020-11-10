На Львовщине от угарного газа погибли трое мужчин

В Пустомытовском районе на Львовщине, 9 ноября трое мужчин умерли от отравления угарным газом. Они разожгли неисправную печь.

Погибших в доме нашел дядя одного из мужчин. Около 21.00 он позвонил в полицию.

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Мужчина рассказал правоохранителям, что обнаружил тело своего 25-летнего племянника и двух его друзей. Следователи провели экспертизу и установили, что мужчины умерли от отравления угарным газом, который выделился из печки.

Троє чоловіків загинули внаслідок отруєння чадним газом на Львівщині – поліцейські проводять… Опубликовано Поліція Львівської області Вторник, 10 ноября 2020 г.

Полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности во время выполнения особо опасных работ. Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы сроком до 5 лет или до 8 лет.

В Винницкой области от отравления газом скончались двое детей

В селе Голодьки Хмельницкого района Винницкой области от отравления газом погибли два ребенка. Спасатели нашли в доме тела 5-летннего, 3-летнего ребенка и человека в бессознательном состоянии, которого госпитализировали в больницу райцентра.

В ГСЧС предполагают, что предварительная причина — отравление природным газом.

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