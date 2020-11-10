На Закарпатье от огнестрельного ранения скончался пограничник

В Закарпатской области после получения огнестрельного ранения скончался пограничник отдела пограничной службы Соломоново Чопского отряда.

О происшествии сообщил военнослужащий, который нес службу по охране украинско-венгерской границы в составе пограничного наряда.

Он услышал выстрел и впоследствии обнаружил своего коллегу (который нес службу со штатным оружием) с огнестрельным ранением.

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На место происшествия вызвали карету скорой помощи и сотрудников Нацполиции. Медики констатировали смерть 23-летнего военнослужащего срочной службы.

В Чопский пограничный отряд он прибыл в начале ноября после завершения курса обучения. Устанавливаются обстоятельства, которые привели к гибели военнослужащего.

Нарушения на границе

В начале октября на пункте пропуска Шегини у 36-летнего украинца, который возвращался из-за границы, обнаружили почти 4,7 млн грн (£127 430 стерлингов) незадекларированной налички.

Пачки купюр номиналом £10 и £20, завернутые в фольгу, он перевозил в двух картонных коробках. Во время проверки документов водитель заметно волновался, потому пограничники решили совместно с сотрудниками таможни углубленно осмотреть салон авто.