Ударил по голове, пытал и душил: на Кировоградщине мужчина изнасиловал мертвую девушку

В Кировоградской области мужчина убил и изнасиловал мертвую 22-летнюю девушку. Он следил за жертвой, когда та возвращалась с дня рождения подруги, а затем ударил кирпичом по голове и потащил за высокий забор.

Уже там мужчина начал издеваться над девушкой, пытать и душить ее. Изуродованное тело жертвы насильник выбросил в заброшенную выгребную яму.

На пятый день после кровавой трагедии мужчину таки поймали. Им оказался 24-летний житель соседнего района. Общаться подозреваемый отказывается. Его мать убеждена, что во всем виноваты наркотики, которыми сын злоупотреблял последнее время.

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Женщина рассказывает, что в ту ночь сын вернулся домой весь в крови, но объяснил, что спасал пострадавшего мужчину.

Есть информация, что якобы с шестого класса он был настоящим садистом, который издевался и убивал животных: кошек, собак и коз. А потом, когда подрос, начал еще их насиловать — уже мертвыми.

Сейчас подозреваемый в СИЗО, в случае доказательства вины ему грозит пожизненный срок.

Изнасилование в Конотопе

В Конотопе 31-летний мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку на кладбище. Совершить преступление ранее судимый гражданин решил, когда увидел, что его жертва шла по темной улице.

Перед тем, как скрыться с места преступления, он прихватил с собой ее мобильный телефон.