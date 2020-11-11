В Афганистане представители движения Талибан выкололи женщине глаза, потому что она пошла наперекор отцу и устроилась на работу.

Инцидент произошел в провинции Газни. На 33-летнюю Хатеру напали около полицейского участка, где она работала в криминальном отделе.

По словам пострадавшей, трое мужчин на мотоцикле сначала выстрелили в нее, а затем нанесли удары ножом.

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Местные власти уверенны, что представители Талибана напали на Хантеру по наводке ее отца. Мужчина категорически был против, чтобы девушка работала. К слову, муж Хатеры был не против ее работы вне дома.

В полицейском участке женщина проработала только три месяца. Хатер поделилась, что по дороге на работу она часто замечала, как отец за ней следит. А в день нападения он звонил женщине несколько раз, чтобы узнать, где она находится.

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