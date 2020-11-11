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Факты / Происшествия

Полиция назвала причину въезда автомобиля в остановку в Одессе

Полиция расскрыла предварительные данные следствия по ДТП в Одессе, где Toyota въехала в остановку общественного транспорта и травмировала четырех людей.

Водитель Toyota двигался по проспекту Небесной сотни в направлении улицы Инглези. В то время, водитель BMW начал осуществлять разворот налево. Владелец японского авто не справился с управлением и влетел в остановку.

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— Предварительно, причиной аварии стало превышение скорости водителем Toyota, — заявил глава полиции Одесской области Олег Бех.

Водитель Toyota управлял автомобилем, принадлежащим его родственникам. Он находится в статусе подозреваемого и задержан.

Водитель BMW допрошен в качестве свидетеля. Решение о его причастности к аварии будет принято после проведения всех необходимых следственных действий.

Пострадавшие в ночном ДТП в Одессе сейчас они в больнице с закрытыми черепно-мозговыми травмами, переломами ног и другими телесными повреждениями.

Телесные повреждения получила 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь, 16-летний мальчик и 48-летняя женщина.

Источник: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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