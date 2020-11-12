В четверг, 12 ноября, на юге Синайского полуострова разбился вертолет многонациональных миротворческих сил.

В результате аварии погибли восем человек, пятеро из которых граждане США, еще одному американцу удалось выжить.

На борту вертолета находились также граждане Чехии и Франции.

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Авария произошла возле Шарм-эль-Шейха, причины пока не установлены.

Миротворческие силы на Синайском полуострове наблюдают за выполнением мирного соглашения, которое заключили Египет и Израиль в 1978 году.

За последние годы уровень безопасности в этом регионе снизился из-за действий террористической организации “Исламское государство”.

Катастрофа российского вертолета

Неподалеку от границы с Азербайджаном в Армении сбили российский вертолет Ми-24, который сопровождал автоколонну.

В результате этого погибли двое российских военнослужащих погибли, еще один получил ранения. У пострадавшего травмы средней тяжести.