12 ноября, около 9.00 на улице Березняковской в ​​Днепровском районе Киева мусоровоз насмерть сбил пешехода.

На вызов выехала следственно-оперативная группа полиции Киева по расследованию ДТП, врачи и патрульные полицейские.

Предварительно, водитель, который был за рулем грузовика, наехал на мужчину, который переходил через дорогу в неустановленном месте.

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В результате наезда пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью.

По факту нарушения ПДД начали уголовное производство. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

ДТП в Днепре

11 ноября в Днепре столкнулись пять иномарок. В результате ДТП погиб один человек, еще двое травмированы.

По данным спасателей, прибывших на место аварии, автомобиль Infiniti, за рулем которого был 22-летний водитель, пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Honda.