PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

В Киеве мусоровоз сбил насмерть мужчину

12 ноября, около 9.00 на улице Березняковской в ​​Днепровском районе Киева мусоровоз насмерть сбил пешехода.

На вызов выехала следственно-оперативная группа полиции Киева по расследованию ДТП, врачи и патрульные полицейские.

Предварительно, водитель, который был за рулем грузовика, наехал на мужчину, который переходил через дорогу в неустановленном месте.

ЧитайтеВ Харькове на дороге столкнулись два авто, одно влетело в остановку

В результате наезда пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью.

По факту нарушения ПДД начали уголовное производство. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

ДТП в Днепре

11 ноября в Днепре столкнулись пять иномарок. В результате ДТП погиб один человек, еще двое травмированы.

По данным спасателей, прибывших на место аварии, автомобиль Infiniti, за рулем которого был 22-летний водитель, пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Honda.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка