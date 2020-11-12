PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Оксана Доротюк |

Убытки на 700 тыс. грн: на Киевщине мужчина нелегально транслировал телеканалы

Нацполиция в Киевской области задержала правонарушителя, который нарушал авторские права и предоставлял доступ к онлайн просмотру телеканалов.

Злоумышленник создал веб-сайт, с помощью которого позволял пользователям смотреть телеканалы в режиме онлайн без разрешений от правообладателей.

Читайте: В Киевской области задержали на взятке работников Нацполиции

Работники полиции установили, что 26-летний мужчина своей незаконной деятельностью нанес ущерб на сумму свыше 700 тыс. грн. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, которая содержит доказательства причастности к совершению уголовного преступления. Все изъятое они направили на проведение соответствующих экспертных исследований.

На Киевщине задержали злоумышленника на нарушении авторских прав

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) УК Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Происшествия Киевщины

Четверо жителей Киевской и Житомирской областей, ранее работавших в миграционной службе, создали преступную группу, которая изготовляла и сбывала фальшивые документы.

По заказу они подделывали паспорта, водительские и служебные удостоверения, удостоверение участника боевых действий, дипломы, технические паспорта и даже акты на право собственности на землю.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка