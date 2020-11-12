На Киевщине задержали злоумышленника на нарушении авторских прав

Нацполиция в Киевской области задержала правонарушителя, который нарушал авторские права и предоставлял доступ к онлайн просмотру телеканалов.

Злоумышленник создал веб-сайт, с помощью которого позволял пользователям смотреть телеканалы в режиме онлайн без разрешений от правообладателей.

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Работники полиции установили, что 26-летний мужчина своей незаконной деятельностью нанес ущерб на сумму свыше 700 тыс. грн. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, которая содержит доказательства причастности к совершению уголовного преступления. Все изъятое они направили на проведение соответствующих экспертных исследований.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) УК Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Происшествия Киевщины

Четверо жителей Киевской и Житомирской областей, ранее работавших в миграционной службе, создали преступную группу, которая изготовляла и сбывала фальшивые документы.

По заказу они подделывали паспорта, водительские и служебные удостоверения, удостоверение участника боевых действий, дипломы, технические паспорта и даже акты на право собственности на землю.