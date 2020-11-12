Издевался более часа: на Черкасчине мужчина изнасиловал пенсионерку и сломал ей ногу

В Черкасской области мужчина изнасиловал пенсионерку и сломал ей ногу. Преступник пробрался в дом 70-летней женщины и более часа издевался над ней.

Утром сын пенсионерки наведался к своей матери, но с порога увидел, что женщина лежала избитая и абсолютно голая на кровати и еле дышала.

Посреди ночи в своей комнате женщина услышала подозрительный стук. А дальше мужчина набросился на жертву, угрожая смертельной расправой.

— Сначала он ее душил, а затем сбросил на землю и делал то, что хотел. Когда он сбросил ее на землю, то, скорее всего, тогда и сломал ей ногу, — рассказывает невестка пострадавшей Оксана Яковлевна.

Безумно напуган, сын сразу вызвал скорую и милицию. Пострадавшей женщине медики оказали помощь, а преступника стала искать полиция.

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Им оказался 49-тилетний местный житель Руслан. И хотя он имел уголовное прошлое, никто и подумать не мог, что тихий, работящий человек на такое способен.

Чтобы спасти и защитить своих женщин, местные мужчины даже устраивали засады на извращенца. Но все попытки поймать мужа были напрасны.

Пока еще идет следствие и избирается наказания.

Изнасилование в Одесской области

В селе Михайловка Одесской области банда извращенцев ворвались в дом 74-летней пенсионерки. Неизвестные изнасиловали женщину и сильно ее избили.

Сонную женщину ударили по голове, а потом начали насиловать. Сколько было преступников, неизвестно. Женщина слышала несколько голосов, среди которых якобы даже женские.