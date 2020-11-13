В селе Одесской области 20-летний парень зарезал родную мать и сильно ранил ножом отца.

Александр заранее спланировал убийство. Он заострил нож, дождался пока родители заснут, а уже потом пошел на преступление.

— Он зашел в комнату и по очереди начал наносить удары сначала матери, а потом отцу. Последние начали сопротивляться и вытолкали сына за порог дома, закрыв одновременно дверь. Мать стала вызывать скорую помощь и полицию, — рассказал заместитель руководителя Беляевского отдела полиции Александр Миргородский.

Однако пока супруги ждало экстренные службы, сын продолжал атаковать. Он разбил стекло, залез в окно и продолжил резать отца. Когда он увидел, что его жертвы не оказывают сопротивление, убежал с места происшествия и начал скрываться на берегу реки Днестр.

Читайте: Прятал тело на балконе 8 дней: в Одессе мужчина убил знакомого

На следующий день парня задержали правоохранители и он сразу признался в содеянном.

Юноша рассказал, что пошел на убийство, потому что мать на него кричала и не давала деньги.

Женщину врачам не удалось спасти, а мужчина находится в реанимации.

Отец Александра занимался ремонтами и строительством, а сын ему помогал. Именно из-за финансом в них мог возникнуть конфликт. Парню постоянно не хватало денег, и он даже воровал их у родителей.

Александру грозит пожизненное заключение.

Происшествия Одесской области

В селе Михайловка Одесской области банда извращенцев ворвались в дом 74-летней пенсионерки. Неизвестные изнасиловали женщину и сильно ее избили.

Пенсионерку ударили по голове, а потом начали насиловать. Сколько было преступников, неизвестно. Женщина слышала несколько голосов, среди которых якобы даже женские. Женщине выбили глаз, сломали нос и ключицу. Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.