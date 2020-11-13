По факту ДТП на Окружной дороге в Киеве в Святошинском районе, которое произошло утром 13 ноября, Киевская городская прокуратура начала уголовное производство.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека и двое пострадали.

По данным прокуратуры, уголовное дело возбуждено по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины.

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— В случае доказательства вины водителю грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет, — сообщили в прокуратуре.

ДТП на Окружной дороге в Киеве произошло около 08.00. Водитель такси Uber столкнулся с автомобилям Hyundai, после чего вылетел на тротуар и наехал на пешеходов.

В результате дорожно-транспортного происшествия 41-летняя женщина погибла на месте, а 60-летняя местная жительница скончалась в карете скорой помощи. Еще два человека госпитализированы.

Работники правоохранительных органов установили с помощью драгера, что водитель такси 1997 года рождения не был в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Киевская городская прокуратура