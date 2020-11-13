Водитель такси Uber, который утром 13 ноября устроил смертельное ДТП на Окружной в Киеве, рассказал полицейским, что потерял контроль над машиной, потому что заснул за рулем.

В результате аварии погибли два человека, еще двое находятся в больнице, а на 23-летнем таксисти — ни одной царапины.

Драгер не выявил алкоголя в его крови, однако у него отобраны все биологические образцы для более глубокого анализа.

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Водителя задержали, он не впервые нарушает правила дорожного движения. Более того, на своей странице в соцсети мужчина хвастался, как гоняет по столичным улицам — на большой скорости подрезает и обгоняет другие авто. Непонятно только, как он работал в такси. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ДТП на Окружной в Киеве

13 ноября в 08.00 водитель такси Uber столкнулся с двумя автомобилями Hyundai, вылетел на тротуар, где сбил пешеходов.

В результате аварии 41-летняя женщина погибла на месте, а 60-летняя киевлянка умерла по дороге в больницу. Еще два человека госпитализированы.

По факту ДТП на Окружной дороге в Киеве в Святошинском районе прокуратура открыла уголовное производство по ст. 286 УКУ — Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц.